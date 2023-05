Neonato salvato con l’elicottero

Nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi i vigili del fuoco sono riusciti a salvare in elicottero un neonato di soli 15 giorni che era rimasto isolato con mamma e papà, senza luce e acqua, sulle colline di Roncofreddo. Il tenente colonnello Antonio Dusi, racconta i momenti di quel salvataggio facendo sapere che, fra il centinaio di persone tratte in salvo, c’è anche una donna di 95 anni. "Era forse il momento topico dell’emergenza - ha detto il tenente colonnello - perche’ in quella giornata abbiamo salvato molte persone. Sul tardi della sera abbiamo organizzato un recupero in volo notturno. Sapevamo che c’era un neonato perche’ per fortuna non si erano interrotti i contatti telefonici con le persone che dovevamo raggiungere".