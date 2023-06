Neopatentato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, ritirata patente e auto affidata a persona di fiducia. I Carabinieri di Cesenatico hanno sanzionato un 21enne neopatentato per guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico era di 0,75, per cui gli è stata ritirata la patente e l'auto affidata a persona di fiducia. Ricordiamo che i neopatentati devono avere il tasso alcolemico a zero.