Neri Marcorè assegna il Premio Moretti

Il Teatro Comunale di Cesenatico domani alle 17.30 ospiterà l’edizione 2023 del Premio Biennale "Marino Moretti" per la filologia, la storia e la critica nell’ambito della letteratura italiana, che quest’anno presenta importanti novità. Il prestigioso riconoscimento, istituito dal Comune di Cesenatico e organizzato da Casa Moretti per onorare la memoria dell’intellettuale cesenaticense, sarà consegnato in un evento speciale presentato dall’attore Neri Marcorè. Al suo fianco ci sarà il giovane attore Carmine Buschini, uno dei protagonisti della serie televisiva di successo Braccialetti Rossi, il quale presterà la voce alle parole e ai versi di Marino Moretti. Da quest’anno per la prima volta sono state unificate le due sezioni di Filologia e Critica Letteraria. Marco Capriotti, Daniele Conti e Federica Massia sono i tre finalisti, nominati dalla commissione giudicatrice composta da Gianluigi Beccaria, Roberta Cella, Vittorio Coletti, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni e Paola Italia. L’ampio ventaglio dei temi proposti dalle candidature e l’ottimo livello generale dei lavori pervenuti hanno obbligato i giurati ad una non facile decisione dopo puntuali analisi e valutazioni.

La giuria ha letto e analizzato 94 opere candidate, per un premio riservato ad autrici e autori under 40, pubblicati nel biennio 2021-2023. Marco Capriotti, 32 anni, è finalista con l’improvvisazione poetica nell’Italia del Settecento. La storia e le forme. Un catalogo, Roma, Accademia dell’Arcadia Milano, Ledizioni, 2022 (due tomi); Daniele Conti, 38 anni, con I "quadernucci" di Niccolò Machiavelli. Frammenti storici Palatini, Introduzione, edizione critica e commento, Pisa, Edizioni della Normale Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 2023; mentre Federica Massia, 31 anni, è finalista con Il Fogliame americano. Whitman in Italia e la nascita del verso libero, Modena, Stem Mucchi, 2021. Il premio alla carriera invece è stato assegnato all’unanimità a Gilberto Leonardi per aver precocemente rivelato qualità eminenti di storico, filologo e interprete di testi letterari antichi e moderni che lo hanno collocato, e lo collocano da anni, al centro della contemporanea riflessione sulla letteratura. Per la prima volta quest’anno la giuria ha anche deciso di segnalare con una menzione speciale il volume Giuseppe Antonio Borgese – Marino Moretti, Carteggio (1920-1952), a cura e con una nota introduttiva di Valeria Capolupo, con la motivazione che "il libro fornisce un contributo alla conoscenza alla conoscenza della vita e dell’opera di Moretti,viste attraverso la corrispondenza con un intellettuale di primo ordine come Borgese, il critico che ha battezzato col nome di "crepuscolare" la poesia di cui Moretti è stato uno dei maggiori interpreti". Il prestigioso riconoscimento è organizzato dal Comune di Cesenatico con il sostegno della Fondazione Fruttadoro Orogel e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Il premio è giunto alla sedicesima edizione e per la prima volta nella sua storia il vincitore verrà annunciato direttamente sul palco durante la serata di premiazione. I tre finalisti ricevono un premio di 1.500 euro cadauno ed al vincitore andrà un ulteriore riconoscimento economico sempre del valore di 1.500 euro. L’assessore alla cultura Emanuela Pedulli del Comune di Cesenatico ha sottolineato come il Premio Moretti sia riconosciuto e prestigioso a livello nazionale, con i tre finalisti che saranno in città già dal giorno prima per incontrare le scuole e gli studenti del territorio.

Giacomo Mascellani