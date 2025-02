Nerina e Pio, il suicidio che spaccò Cesena

Il cuore sanguina, ma il carnevale impazza: un ‘attacco’ degno d’un romanzo amoroso di fine 800. Purtroppo fu la scintilla d’un tragico evento, il suicidio due giovani amanti, che sbigottì e commosse Cesena nel febbraio del 1900. Se ripeschiamo questa vicenda dolorosa non è tanto per la sequenza da cronaca nera quanto per l’aspra polemiche che suscitò tra ambienti cattolici e ambienti laici in merito a scuola, educazione e libri più o meno scandalosi. Riavvolgiamo dunque il nastro della memoria. Il carnevale, un tempo, era festeggiato in grande spolvero. Figuriamoci il primo carnevale del 1900, il nuovo secolo. Spifferi di ‘Bella Epoque’ anche in provincia. Vari appuntamenti per l’ultima sera di quel carnevale a Cesena: gran veglione all’albergo Leon d’Oro, lirica e balli al teatro Verdi, valzer e polke nei ‘cameroni’ di campagna, con sfrappole e castagnole. Poco prima di mezzanotte, come sempre, la campana ‘lova’ avvertiva che il tempo della festa era finito. La città andò a dormire. Ma nella tarda notte, in via Fra Michelino poco dietro piazza grande, due secche detonazioni in veloce successione squarciarono il silenzio. Erano colpi di pistola, non mortaretti crepitanti. Venivano da una locanda posta su quella via. Fu chiamata la polizia. Una porta della camera della locanda era chiusa dall’interno: fu forzata.

La scena del crimine (diremmo oggi) apparve disperante e già eloquente: una ragazza in sottoveste sul letto colpita alla tempia e tenuta per mano da un ragazzo in camicia, riverso, che ancora impugnava con l’altra mano la rivoltella con cui si era ucciso. Una bottiglia di liquore vuota. Lei: Nerina Zignani, bella sartina diciottenne dei sobborghi. Lui, Pio Gargano, diciannove anni, studente del liceo, famiglia benestante. Un amore impossibile: allora le barriere sociali erano mura impossibili da scalare. Le loro esequie, bare portate a spalla, sartine insieme agli studenti, sfilarono tra gran gente commossa e silenziosa (impensabile allora applaudire ai funerali). Si sparge la voce che Pio Gargano era fervido lettore di D’Annunzio e del suo romanzo ‘Il trionfo della morte’ in cui il protagonista si suicida insieme alla sua amata. ‘Il Savio’, periodico cattolico, dà fuoco alla polveri con un duro attacco alla cultura laica, al libero pensiero, ai docenti del liceo che permettono agli studenti letture ‘immorali’. Quella polemica utilizzò persino un verso famoso dell’Ariosto: ‘che sarebbe pensier non troppo accorto/ perder due vivi per salvare un morto’. E’ un colpo sotto la cintura. Giornali laici e studenti rispondono per le rime alle strumentali insinuazioni.

Il dramma cesenate rimbalzò sulle pagine bolognesi e nazionali de ‘Il Resto del Carlino’. Saranno poi i cantastorie nelle piazze di Romagna a rievocare a lungo gli sventurati amanti cesenati che ‘contro la triste sorte/ dissero al mondo addio/ ad incontrar la morte/. Nel riscrivere, in pillole, questa storia ci son tornate alla mente le battute finali di ’Giulietta e Romeo’ di Shakespeare: ‘il sole oggi in segno di lutto non si affaccerà: perché non vi fu mai storia più triste di quella di Giulietta e del suo Romeo’. Nel nostro caso, di Nerina e Pio. Sipario.