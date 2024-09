"Nessun lavoro fatto così l’incubo è tornato"

L’incubo vissuto nel maggio dell’anno scorso si è ripresentato mercoledì 18 settembre nell’abitazione di Vanessa Innocenti in via Delle Miniere a Boratella, nel territorio comunale di Mercato Saraceno. Le forti piogge hanno riempito i fossi delle colline limitrofe, le fogne non hanno retto alla pressione e l’acqua è uscita del pozzetto che si trova nella proprietà privata della famiglia Innocenti. A questa si è poi aggiunta quella che arrivava dai fossi e dalle strade e così l’abitazione è stata invasa da acqua e fango.

Che la situazione fosse potenzialmente critica era stata segnalata al Comune di Mercato Saraceno, specificando che era necessario spostare in area pubblica il pozzetto che si trova nel terreno privato, ed era indispensabile adeguare la portata della fogna.

"Niente è stato fatto – dice la famiglia Innocenti – nonostante i ripetuti solleciti. Anzi, la sindaca Monica Rossi, dicendo che c’erano cose più importanti alle quali badare, ci ha risposto che i soldi non erano arrivati dal ministero. Per quel che ne sappiamo noi, invece, i fondi per fare questi lavori non sono neppure stati chiesti. Però, trattandosi di un’emergenza, era necessario provvedere lo stesso".

Alla fine, però, due operai sono arrivati e hanno provveduto a svuotare il pozzetto con i badili.

"Ringraziamo invece – continuano i residenti nell’abitazione allagata – l’architetto Morena Battistini della Regione perché è stata gentile e disponibile e ha disposto rapidamente un sopralluogo. A questo punto speriamo che il Comune si assuma le proprie responsabilità".

Paolo Morelli