"Nessuna avversione alla Diocesi"

A Longiano non si placano le polemiche sulla battaglia legale tra la diocesi di Cesena-Sarsina e il Comune. Il 1 agosto 2023 la diocesi ha presentato ricorso contro il Comune di Longiano per il progetto di costruzione, da parte della parrocchia di Budrio, guidata da don Filippo Cappelli, di un nuovo edificio di circa 650 metri quadri, sviluppato su due piani e comprendente un salone polivalente e diverse aule per il catechismo. Comune, parrocchia e diocesi hanno interloquito per diverso tempo, senza pervenire a una soluzione condivisa. Secondo i legali di parrocchia e diocesi, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, gli edifici di culto e le loro pertinenze non devono pagare gli oneri urbanistici.

Il Comune di Longiano ritiene invece che non vi siano i presupposti giuridici per l’esenzione dal contributo di costruzione, poiché non riscontra il requisito dell’apertura alla collettività indifferenziata. Posizione ribadita in Consiglio comunale dal sindaco Mauro Graziano e dal responsabile dell’Ufficio tecnico Mirco Menghetti. Dice il sindaco Mauro Graziano a nome della Giunta comunale: "Siamo molto dispiaciuti per la situazione che si è venuta a creare con la Diocesi. Siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione dell’intervento e siamo davvero felici se la Curia deciderà di investire nel nostro territorio. Ma siamo molto rammaricati dalla narrazione distorta che alcuni stanno facendo di questa vicenda. La nostra non è una posizione ideologica, e chi come la minoranza dice il contrario dimostra una scarsa conoscenza dei processi amministrativi, liberi da qualsiasi ideologia e/o posizione personale. I nostri funzionari, responsabili anche penalmente degli atti emessi, ci confermano che l’interpretazione dell’ufficio tecnico comunale e del legale incaricato è chiara e sostenuta da un’ampia giurisprudenza: l’intervento è possibile, a condizione che venga corrisposto il relativo contributo di costruzione".

Il responsabile del settore tecnico del Comune di Longiano, ingegnere Mirco Menghetti, entra nel merito dal punto di vista tecnico: "La parrocchia di Budrio ha presentato richiesta di valutazione preventiva su un progetto che prevede la costruzione nei pressi della chiesa di Santa Maria di Cleofa in Budrio, di un nuovo complesso di 650 mq circa sviluppato su due piani e comprendente una sala polivalente, diverse aule di catechesi oltre a servizi igienici e deposito. In risposta alla suddetta richiesta, il Comune di Longiano ha emesso parere favorevole condizionato al reperimento delle dotazioni territoriali (parcheggio pubblico e verde pubblico) nonché al pagamento del contributo di costruzione. La Diocesi di Cesena-Sarsina ha impugnato la valutazione preventiva, ritenendo che non siano dovuti ne’ il contributo di costruzione, né le dotazioni territoriali. Abbiamo un precedente analogo nel Comune di Gambettola, con il Tar che ha dato torto alla diocesi. Il mancato incasso sarebbe pertanto contestato dalla Corte dei Conti".