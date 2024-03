"Nessuna certezza sui rimborsi al 100% per gli alluvionati"

Ancora nessuna certezza da parte del governo sui rimborsi al 100% per gli alluvionati: lo evidenzia Legacoop Romagna in una nota. "Lo scorso giugno il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a fronte delle legittime richieste degli alluvionati, ci fece sapere che “Il governo non è un bancomat”. Oggi il senso delle sue dichiarazioni è più chiaro. L’esecutivo, su proposta dello stesso ministro, ha deciso di prorogare di 12 mesi lo stato di emergenza. Tale richiesta, però, "non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Non possiamo quindi condividere l’entusiasmo espresso da alcune parti, visto che nulla si dice sulla copertura completa (100%) dei danni subiti da cittadini ed imprese, come annunciato a suo tempo dalla presidente del Consiglio".

"Si tratta di un obiettivo ancora lontano da raggiungere, anche per la complicazione delle procedure adottate. Lo sottolineano in questi giorni i rappresentanti dei comitati degli alluvionati: a dieci mesi dal disastro, non un euro è arrivato nelle tasche della quasi totalità dei cittadini e delle imprese coinvolti dall’alluvione" conclude Legacoop.