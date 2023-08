"Nessuno vuole oscurare la scoperta"

Si rimette al giudizio del Ministero, e dunque della Soprintendenza, il sindaco di Sarsina Enrico Cangini. Quasi stritolato tra il progetto di realizzate un palazzetto dello sport con tanto di centro commerciale ai piani bassi, e l’inprescindibile impegno a valorizzare una scoperta archeologica di grande portata, non la prende bene se tacciato di aver voluta fare le cose in camuffa. "L’unico obiettivo che perseguo - dice evidenziando comunque la tensione tra i due progetti - ha al centro la fama meritata di Sarsina come inesauribile miniera di cultura e il bene dei suoi abitanti che sono anche gli studenti che aspettano da tempo una palestra per le loro esigenze". E ancora: "Nessuno ha inteso oscurare la scoperta visto che nel sito si scava da oltre un anno sotto gli occhi di tutti i e sotto la direzione della Soprintendenza che ha condotto gli scavi con professionalità e rigore. Inoltre la questione è stata dibattuta in sedute pubbliche di consiglio comunale ed il progetto è stato inizialmente presentato pubblicamente già nel 2015, con la volontà, dell’amministrazione di allora, di dare dei servizi alla cittadinanza con il contributo di 500mila euro della Regione". "Abbiamo atteso che sul merito scientifico dei ritrovamenti - si difende Cangini - si esprimessero le autorità competenti. Gli scavi di profondità, che hanno messo alla luce in maniera vistosa il tempio romano, sono ripartiti a giugno nonostante il nostro territorio sia stato fortemente provato dall’alluvione di maggio. A questo punto la scoperta ha assunto livelli di complessità tecnica e finanziaria, e un rilievo nazionale, che non possono essere affrontati economicamente da un piccolo comune come Sarsina senza risorse adeguate e alle prese con centinaia di frane. L’intervento di Sangiuliano e di Sgarbi ci fanno ben sperare in questa vera e propria sfida di valorizzazione".

