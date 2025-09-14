Netturbiadi, sfida tra operatori ecologici

A Cesenatico, oggi, si concludono le ’Netturbiadi’, le Olimpiadi degli operatori ecologici. Si tratta di un evento simpatico e curioso, di caratura nazionale, per il quale gli organizzatori hanno scelto il Cesenatico Camping Village. Qui si sono dati appuntamento 250 fra donne e uomini provenienti da tutta Italia per contendersi le ambite medaglie, per una manifestazione alla quale hanno aderito 15 Circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (Cral), con una larga rappresentanza di iscritti provenienti da Milano, Bari, Firenze, Alessandria, Rovigo, Asti, Perugia, Terni e Benevento.

I partecipanti si affrontano in gare di calcio, tennis, paddle, ping pong, bocce, freccette, pesca (si è svolta l’altro ieri una gara al Lago Valloni di Cannucceto), calciobalilla e bowling nell’impianto di Ronta a Cesena.

Oltre ai premi individuali, per la 37esima edizione delle Netturbiadi è previsto un super trofeo che verrà assegnato al miglior Cral d’Italia, in base alla somma dei punti ottenuti dai concorrenti di ogni Cral; in sostanza vince la squadra che ha il punteggio maggiore. Fra le altre iniziative c’è quella che premia il Miglior netturbino dell’anno, che se lo aggiudica chi riesce ad eseguire il miglior tempo in una prova di regolarità, che consiste in una gimkana fra birilli e postazioni in cui si devono raccogliere dei rifiuti. Molto spazio viene dato al divertimento; ad esempio gli appassionati di carte si sfidano in tornei molto avvincenti di Scala 40 e Burraco. Un grande successo ha anche l’iniziativa ’Netturbino allo sbaraglio’, che si svolge sul palco dell’area eventi, con i partecipanti dei vari Cral che si cimentano in prove di canto, barzellette, sketch comici e altre esibizioni. Ci sono anche spettacoli danzanti, con i ballerini che si sfidano in pedana, con una valutazione finale che decreterà la miglior coppia nelle specialità del ballo liscio e la miglior coppia del ballo caraibico.

Il presidente del coordinamento nazionale dei circoli, Pasquale Fata di Alessandria, è l’anima delle Netturbiadi: "Siamo molto soddisfatti della partecipazione e della riuscita manifestazione; ogni anno registriamo sempre più adesioni e quest’anno con 250 iscritti è l’anno record, con un incremento del 15 percento rispetto alla passata edizione che già era stata molto buona. Al Cesenatico Camping Village abbiamo trovato l’ambiente ideale sotto ogni punto di vista. Prima della pandemia noi organizzavamo le manifestazioni negli hotel delle grandi città, ma era molto dispersivo, così abbiamo optato per il villaggio dove vivere tutti assieme. A Cesenatico ci siamo trovati benissimo perché sono molto ospitali, viviamo le giornate in ampi spazi verdi sul mare e così l’evento diventa una grande festa".

