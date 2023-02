Neve in spiaggia a Cesenatico e Gatteo: risveglio imbiancato e freddo

La neve è arrivata a imbinacare la spiaggia (webcam Bagno Valley)

Previsioni meteo, ancora neve in Emilia Romagna: ecco dove. Nuova allerta gialla per l’8 febbraio

Cesenatico, 8 febbraio 2023 – Anche la riviera ieri si è svegliata imbiancata. All’alba e nella prima mattinata, la neve è infatti arrivata a coprire anche le spiagge e i lungomare di Cesenatico e Gatteo, creando un paesaggio diverso dal solito e dai toni fiabeschi.

I bambini e le persone romantiche hanno apprezzato questa "novità” e molte persone hanno postato le foto dei panorami marini coperti di un manto leggero e soffice, formato da granuli molto fini. Non ci sono stati particolari problemi alla circolazione, in quanto la nevicata è stata tutt’altro che copiosa e già a metà mattinata la neve, come accade nelle fiabe, era quasi del tutto sparita.