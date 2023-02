Neve sulla SP142 servono molte paraslavine

Anche nel corso di questo inverno c’è stata la riprova che, dopo ogni nevicata di un certo rilievo, la strada provinciale SP142 dei Mandrioli rischia di restare chiusa al transito dei veicoli anche per vari giorni, come è successo anche in questo febbraio, causa la caduta di slavine, in quanto le stesse precipitando sulla strada vanno poi ad ostruire, anche completamente, la carreggiata. Ciò comporta la conseguente totale chiusura al traffico di quella importante arteria, che in circa 11 chilometri di salita collega l’Alto Savio (Bagno di Romagna) con l’Alta Valle dell’Arno, con gli inevitabili ritardi e l’allungamento dei percorsi per arrivare a destinazione e altri disagi.

Un problema e un pericolo, quello della caduta di slavine, che persiste da quando, oltre 140 anni fa, è stata aperta al transito dei veicoli la rotabile dei Mandrioli. In tanti si chiedono se sia possibile eliminare o meno quel rischio e pericolo per l’incolumità degli utenti di quella strada, visto che sarà impossibile eliminare le precipitazioni nevose anche in Alto Savio e lungo la catena dei Mandrioli, che svetta lassù a quota 1.200 metri.

Sul problema slavine, prima di tutto bisognerebbe tagliare (qui occorrerebbero però le relative autorizzazioni ambientali e forestali) tutti quegli alberi ad alto fusto che dalle scarpate a monte gravano sulla carreggiata. Infatti le piante, coi loro grandi rami, trattengono e accumulano molta neve che poi viene rilasciata anche improvvisamente sulla strada, per cui rappresentano, oltre alle slavine, un’altra parte del pericolo per viaggiatori e veicoli. Anche nei giorni scorsi molti alberi sono stati sradicati o schiantati dal peso della neve e sono caduti sulla strada. Inoltre di certo, a monte della strada dei Mandrioli, bisognerebbe aggiungere numerose paraslavine in ogni canalone sovrastante a strapiombo (o quasi) la carreggiata, per cercare di ridurre al minimo il problema del precipitare delle slavine.

Le paraslavine installate negli anni scorsi in alcuni canaloni, qualcosa fanno per fermare la massa di neve che scivola in basso. Ma invece di poche per ogni canalone ce ne vorrebbero molte di più, partendo dalla sua vetta e venir giù fino al livello stradale. Sarebbe necessario aumentare le paraslavine, ma poi anche per questi lavori occorrerebbero alcuni milioni di euro, che le casse pubbliche fanno grande fatica a reperire.

Immaginare poi al posto delle paraslavine la realizzazione di gallerie artificiali, come in alcune strade che percorrono le nostre Alpi, nemmeno a pensarci, in quanto ci vorrebbero investimenti davvero massicci.

Gilberto Mosconi