Neve sulle montagne Mezzo metro al Fumaiolo

Come da previsioni meteo, è nevicato anche ieri in Valle Savio ed in particolare nei territori delle colline e delle montagne dell’alto Appennino cesenate. E a proposito di queste ultime, sulle vette del Còmero (a 1371), della catena dei Mandrioli (1200 circa), del Fumaiolo (1407), sino al tardo pomeriggio di ieri, si erano accumulati quasi 50 centimetri di neve. Restando in Alto Savio, ieri vi erano oltre 30 centimetri di neve a Verghereto-capoluogo e più di dieci centimetri di coltre bianca nella zona di Bagno di Romagna-San Piero (quota 500 metri circa). Anche ieri sono entrati in azione i mezzi spartineve e spargisale per sciogliere il ghiaccio nelle carreggiate, sia lungo la E45, che lungo varie strade provinciali e comunali. Per fare cenno solo ad alcune provinciali d’Alto Savio, ieri erano necessarie le catene montate o le gomme antineve per salire sia dal versante di Balze, che da quello di Alfero, al valico di monte Fumaiolo. Stessa cosa anche per percorrere la provinciale SP142 di passo Mandrioli, che da Bagno di Romagna porta in 11 chilometri alla Toscana aretina.

Va ricordato che lungo quella provinciale è in vigore, già da alcuni anni, il divieto di transito dei mezzi pesanti muniti di rimorchio. Ma purtroppo c’è ancora da rilevare che alcuni camionisti non rispettano quel divieto, restando poi a volte intraversati in carreggiata, ostruendola anche a lungo come è avvenuto venerdì pomeriggio e nei giorni scorsi, causando pertanto interruzione al transito dei veicoli. Venerdì è rimasta chiusa anche la provinciale SP137 Bagno-Verghereto causa mezzi pesanti sprovvisti di catene. Le previsioni meteo per l’Alto Savio danno per oggi domenica 22 e lunedì 23 gennaio abbondanti nevicate e temperature notturne sottozero.

Gilberto Mosconi