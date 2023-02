Nevicata in Alto Savio, spartineve in azione

Come da previsioni meteo, dalle prime ore di ieri mattinaè tornata la neve in Alto Savio, che è andata ad imbiancare, in particolare, i territori riguardanti i territori di Verghereto e di Bagno di Romagna. Gran lavoro quindi per i mezzi spartineve e spargisale, sia lungo la E45, che lungo le strade provinciali e quelle comunali che attraversano in lungo e il largo l’Appennino cesenate. Venendo alla "superstrada", sino al tardo pomeriggio di ieri, non erano stati registrati particolari problemi di al transito dei veicoli, anche se ovviamente bisognava guidare a velocità moderata e con grande prudenza e attenzione, in quanto la E45 era percorribile nel suo tratto appenninico con gomme antineve o catene montate. Ieri il transito dei veicoli era, per così dire, "aiutato" a viaggiare in quanto la domenica c’è il divieto di percorrere la E45 da parte dei Tir e degli altri bisonti della strada. Da ieri mattina lungo la E45 sono intervenuti i mezzi spartineve e spargisale dell’Anas. Spartineve e spargisale ovviamente anche nelle strade comunali di piu’ alta montagna e in quelle provinciali. Per quanto riguarda il Monte Fumaiolo (1.407 metri slm) ieri pomeriggio vi erano già 70 centimetri di neve (30 centimetri circa erano rimasti dalle nevicate dei giorni precedenti), che hanno fatto la felicità di vari escursionisti e di gitanti. Tornando alla provinciale di passo Mandrioli (1.173), gran lavoro anche lungo essa per spartineve e spargisale. Quella importante strada, che collega Alto Savio e Alto Valdarno, era transitabile con catene montate o gomme antineve e lungo essa vi era l’assoluto divieto di transito per i mezzi pesanti muniti di rimorchio.

Gilberto Mosconi