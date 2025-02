Nevicate oltre i 600 metri, mezzi spargisale subito in azione

Risveglio in bianco per il territorio d’Alto Savio dai 600 metri in su. Territorio dove, dopo una prima comparsa di fiocchi bianchi nella giornata di venerdì, è nevicato con maggiore intensità nella notte fra venerdì e sabato 15 febbraio. Già da venerdì sono entrati prontamente in azione i mezzi spartineve e spargisale lungo le provinciali che attraversano in lungo e in largo il territorio dell’alto Appennino cesenate, dove ieri le strade erano libere dalla neve. Tra queste, ovviamente, quelle che si snodano nelle zone più alte, tra cui la provinciale che da Acquapartita porta ad Alfero e Riofreddo, dove c’erano circa 10 centimetri di neve, e poi verso il monte Fumaiolo (1.400 metri slm), dove la coltre bianca era di circa 30 centimetri. Per ricordarne alcune, i mezzi spartineve sono intervenuti anche lungo la provinciale del "Carnaio", che collega l’alta valle del Savio con l’alta valle del Bidente, e quella del valico di Montecoronaro, che sale poi a Balze di Verghereto. Lì, a Verghereto-capoluogo (815) vi erano circa 5 centimetri di neve. La neve ha ovviamente interessato anche la provinciale di passo Mandrioli (1.173 metri), lungo la quale sono intervenuti i mezzi spartineve. Venerdì pomeriggio la strada, che collega l’Alto Savio all’alta Valle dell’Arno, è rimasta chiusa al transito in territorio toscano (nei presi di Badia Prataglia), causa un mezzo pesante intraversatosi in carreggiata. Anche nella parte romagnola un camion è rimasto bloccato, seppur per breve tempo, lungo la provinciale dei Mandrioli, dove vige il divieto di transito ai mezzi con rimorchio quando la carreggiata è innevata o ghiacciata. I carabinieri forestali, infine, per la sicurezza degli escursionisti consigliano di prestare massima attenzione in questi giorni per il rischio di valanghe.

gi. mo.