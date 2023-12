Nevino porta le stelle a Bagno. L’8 dicembre il Natale degli gnomi

Le magiche atmosfere natalizie avvolgono già il fantastico ’Sentiero degli Gnomi’ del Parco di Bagno di Romagna. La saga dei folletti del paese termale d’Alto Savio si è arricchita di un nuovo personaggio: Nevino. Dopo Gnomo Savio, Birignao, Lanternino, Grottino, Giocondo, Pedalino, Fata Foglina, arriva dal nord Nevino, lo gnomo di Natale. Dice Antonio Montanari, gestore del ’Sentiero degli Gnomi’: "Il nuovo libro racconta la favola dell’arrivo di Nevino a Bagnomo di Romagna, in una divertente trama adatta sia ai bambini che agli adulti. Nella favola viene svelato ’Bosco Natale’, il Natale degli gnomi che andrà in scena al Sentiero degli Gnomi e a Bagnomo di Romagna dall’8 dicembre. Nevino deve il suo nome al fatto che da bambino amava rotolarsi nella neve e finiva sempre per diventare una grande palla di neve. Nevino è gentile, caloroso e premuroso, ha un cuore grande come una stufa accesa. Ama il Natale e ama guardare il presepe, dove adora raccontare storie avvolgenti". Svela e rivela, poi, Montanari: "E questo succederà a Bosco Natale. Nevino ha un grande sacco con sé, come Babbo Natale, chi riuscirà ad indovinare cosa porta dentro? Alla domanda si può rispondere via mail a: info@ilsentierodegli gnomi.com. A chi indovina andrà un omaggio. La favola di ’Nevino e le stelle’ è l’occasione per promuovere il territorio. L’idea nasce dopo aver ascoltato alcune persone anziane, provenienti dal Piemonte, in visita al Sentiero degli Gnomi, raccontare che erano tornate in villeggiatura a Bagno dopo 50 anni". Per Info: Antonio Montanari (3881460570).

gi. mo.