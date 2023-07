Niccolò Fabi in Romagna "Musica intima e speciale"

Il Teatro All’Aperto Arena Cappuccini di Cesenatico ospita la prima data dell’estate in Romagna di Niccolò Fabi. L’appuntamento è questa sera alle 21, per uno degli eventi più attesi dell’estate in Riviera. Il cantautore romano inaugura i concerti dell’estate di Cesenatico, portando sul palco il progetto ’Estate 2023 - Solo tour’. La rassegna Ribalta Marea entra dunque nel vivo ed in questo suo ultimo spettacolo, Fabi continua il suo viaggio sonoro tra musica e parole con una serie di concerti che lo vedranno impegnato per i mesi estivi in tutta Italia, con i suoi grandi successi e i brani contenuti nell’ultimo album ’Meno per meno’ che contiene il brano ’Andare oltre’, recentemente vincitore del prestigioso premio Targa Tenco. "Sono felice di tornare in Romagna - ha detto il cantautore -, una terra che ha dimostrato la sua grande forza, dopo il duro colpo subito, e che da sempre mi accoglie con affetto e grande partecipazione. Sarà un’occasione di musica speciale e intima".

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, due raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band Fabi, Silvestri, Gazzè, e due Targhe Tenco per ’Miglior Disco in Assoluto’, dopo 26 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico c’è tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.

L’aspetto più interessante di questo artista cantautore e polistrumentista, è il fatto che negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi con appuntamenti all’interno di rassegne culturali, sia in chiave formativa, visto che dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato responsabile della Sezione Canzone della stessa Officina. La prevendita dei biglietti è su ticketone.it, tuttavia i posti sono quasi esauriti. Le persone interessate possono avere informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria, oppure telefonando allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno.

Giacomo Mascellani