Nicoletta Foschi a capo dell’associazione commercianti

E’ la titolare della Piadina de Bosch la nuova presidente di Nonsoloruggine, l’associazione dei commercianti di Gambettola. Nicoletta Foschi ha risposto sì alla sollecitazione degli altri esercenti riuniti in assemblea e ha accettato la carica di presidente. "Ho accettato di assumermi questo impegno perché avrò il sostegno di 14 colleghi titolari di esercizi, inoltre nel direttivo ci sarà con me Alessandro Severi, presidente uscente, che già mi sta dando una mano e nella prima iniziativa. Siamo una bella squadra e siamo ben carichi per mantenere vivo il nostro Centro commerciale all’aperto che è Gambettola".

Oltre alla Foschi nel direttivo ci sono: Andrea Lombardi vice presidente, Laura Bolognini segretaria e tesoriera. Chiara Bianchi, Federica Boni, Francesco Carigi, Luca Crociati, Andrea Fabbri, Paolo Grilli, Roberta Mazzocchetti, Jaimy Mazzoni, Giacomo Sagginati, Alessandro Severi, Filippo Villani, Vinicio Zandoli.

La prima iniziativa messa in campo è dedicata alle sfilate del Carnevale di Romagna: lunedì di Pasqua 21 aprile e sabato 26 aprile. In tutti i negozi di Nonsoloruggine ci sarà in vetrina una maschera o un oggetto che si rifà al Carnevale.