"Nidi, commissione tenuta all’oscuro"

Il vice capogruppo della Lega Fabio Biguzzi chiede lumi sulle nuove regole per l’accesso agli asili nido. "Il 29 giugno scorso è stata discussa in Consiglio comunale una mozione (Proposta N°50/2023) del Gruppo Consiliare Lega relativa alla revisione del criterio di pendolarità per la graduatoria di accesso ai nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati - scrive Biguzzi al presidente Andrea Vergaglia – Durante la discussione, acclarata la disponibilità dell’assessore e della maggioranza a discuterne in modo più ampio ed approfondito in apposita commissione, avevo ritirato la mozione. In data 15 gennaio 2024 l’ho contattata telefonicamente richiedendo la convocazione della IV^ Commissione proprio con l’intento di comprendere, discutere e individuare eventuali modifiche ai criteri per le valutazioni delle domande di ammissione ai nidi. Mi fu risposto che non vi erano problemi e che Lei stesso si sarebbe interfacciato con l’assessore Carmelina Labruzzo e gli uffici per organizzarla. In data 24 gennaio, non avendo ricevuto alcun riscontro, mi sono permesso di sollecitare la richiesta e mi è stato risposto che aveva già contattato l’assessore, che avrebbe dovuto parlare con il sindaco, e le avrebbero fatto sapere. Poi più nulla sino ad oggi. Può immaginare il mio stupore e disappunto quando ho appreso dalla stampa che i criteri erano stati modificati. Trovo molto scorretto non avere convocato la IV^ commissione e non avere discusso insieme ai Commissari e agli esperti le modifiche di questi criteri che erano stati oggetto di un lavoro di studio ed approfondimento da parte mia. Sono quindi con la presente a richiedere un franco chiarimento su quanto sopra descritto e a ribadirle la necessità di convocare la IV^ Commissione per comprendere e valutare nel dettaglio i cambiamenti dei criteri annunciati sulla stampa e ove e se possibile proporre delle modifiche".