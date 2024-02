Nidi d’infanzia, cambiano i criteri: "Favoriti così i genitori lavoratori"

Stop alle lunghe liste di attesa: cambiano i criteri per l’ammissione ai nidi di infanzia. Una decisione presa con l’obiettivo di andare incontro alle famiglie e di rispondere concretamente alle sollecitazioni dei genitori. Per questo la Giunta comunale di Cesena ha integrato e modificato alcuni criteri per la valutazione delle domande di ammissione ai nidi comunali e convenzionati. La decisione è stata presa alla luce dei cambiamenti nella società riguardanti principalmente i tempi e i luoghi di lavoro di entrambi i genitori, e che si somma alle azioni intraprese nel corso di questi anni con lo scopo di abbattere le liste di attesa e di fornire risposte tempestive alle famiglie. "Tra i primissimi pensieri dei genitori – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – c’è quello di individuare un asilo nido a cui iscrivere i propri figli. Un bisogno a cui, negli anni, abbiamo fornito risposta incrementando il numero delle sezioni nido, abbattendo le rette, grazie alla misura ‘Al nido con la Regione’, e con questa revisione di parte dei criteri per la valutazione delle domande di ammissione, andando incontro ai genitori lavoratori. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo della copertura al 50% dei servizi educativi per bambini di età inferiore ai 3 anni e del 96% per quelli tra i 3 anni ed i 6 anni con ampio anticipo rispetto alla data del 2030 fissato dalla Commissione Europea". L’obiettivo è di creare tutte le condizioni affinché le famiglie possano iscrivere ai nidi i propri figli sulla base della distanza da casa, della professione svolta e della presenza, eventuale, di un primo figlio già iscritto al nido. "Per questa ragione – prosegue l’assessora – oltre a incrementare di un punto il punteggio per i lavori autonomi o collaboratori, abbiamo stabilito una riduzione della pendolarità per tutti coloro che lavorano in altri Comuni, accompagnata da una rilevazione della distanza più puntuale. A questo criterio se ne aggiunge uno ulteriore: tutte le famiglie che hanno già un bambino iscritto a un nido e che presentano la richiesta per un secondo figlio potranno acquisire il diritto di precedenza nella scelta per il nido già frequentato dal primo figlio". Per ciascuna domanda sarà dunque, d’ora in avanti, considerata l’effettiva distanza chilometrica dall’abitazione della famiglia al luogo del lavoro. Entro metà marzo sul sito del Comune di Cesena saranno pubblicate tutte le informazioni riguardanti la presentazione delle richieste di iscrizione ai nidi da parte delle famiglie.