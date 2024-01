Nidi, impennata di iscritti: "Copertura a livelli record"

Calano a picco i nuovi nati (580 a Cesena nel 2023, sotto la fatidica soglia dei 600, solo pochi anni fa erano più di 800), e di pari passo crescono i posti resi disponibili e occupati per i nidi nel territorio comunale, dove in lista di attesa in quelli comunali e privati convenzionati c’è un centinaio di famiglie.

"Grazie all’intervento della Regione la retta massima è di poco superiore ai 400 euro – afferma il sindaco Enzo Lattuca – rispetto ai 650 euro circa dei nidi privati e mediamente la retta pagata nei nidi comunali è di 250 euro. Stando ai dati comunali dei servizi educativi 0-3 anni, aggiornati al 2023 nei venti servizi pubblici che privati convenzionati sono ad oggi attivati 731 posti per una copertura del 50,9% rispetto alla popolazione potenziale. Il dato sale al 57% se si prendono in considerazione anche i posti in asili nido non convenzionati.

Il Comune di Cesena, pertanto, ha già raggiunto l’obiettivo, della copertura al 50% dei servizi educativi per bambini di età inferiore ai 3 anni e del 96% per quelli tra i 3 anni ed i 6 anni - con ampio anticipo rispetto alla data del 2030 fissato dalla Commissione Europea".

Le scuole dell’infanzia comunali, statali, private (3-6 anni), sono invece 31 per un totale di 1.917 iscritti pari al 98% della popolazione potenziale.

"Ci stiamo assestando su medie danesi più che lusinghiere, pari a Stati del Nord- osserva il sindaco – che vantano altissime frequentazioni del servizi del nido".

Grazie ai fondi del Pnrr possiamo avviare la costruzione dei nidi di Villa Chiaviche e San Vittore e costruire il polo dell’Osservanza con scuola materna e nido . A San Vittore, nell’area in cui sorgerà il nuovo nido, sono stati avviati gli scavi per le fondazioni dell’edificio, e a Villachiaviche la ditta procede con i lavori di sbancamento e scavi nell’area destinata alla palestra. Si tratta di opere dell’ammontare di oltre cinque milioni di euro, in parte derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per metà da risorse comunalimentre lo sforzo del Comune.

"Il Comune prosegue intanto nel suo sforzo per ampliare i servizi e le sezioni in altri nidi comunali – aggiunge il sindaco Lattuca –, per un totale di sei sezioni, a Bora, nido Carducci, Macerone e Pievesestina". Si sono intanto aperte le domande per iscriversi alle materne. Dal 18 gennaio al 10 febbraio possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia (3-6 anni, rette gratuite) i genitori dei bambini nati negli anni 2019-2020-2021 che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale o statale nel 2023-2024.

