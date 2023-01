Nido comunale, aperte le iscrizioni per il 23-24

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, funzionante presso la struttura situata in via Sacco e Vanzetti, 1A, adiacente alla Scuola dell’infanzia statale ’Don Giulio Facibeni’, a San Piero in Bagno: "Il personale qualificato, gli appositi spazi adeguatamente attrezzati ed arredati, gli annessi servizi ausiliari, nonché i moderni strumenti didattici ed i giochi - sottolinea Enrica Lazzari, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bagno di Romagna - assicurano il benessere psicofisico dei bambini. Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, di norma secondo il calendario scolastico della scuola dell’infanzia, dal 15 settembre circa fino al 30 giugno, prorogabile al 31 luglio.

L’apertura alla frequenza dei bambini va dalle 8 alle 16 e con la possibilità, a fronte del pagamento di una retta inferiore, di una frequenza limitata al turno antimeridiano. L’importo della retta per l’anno scolastico in corso è di 220 euro per chi osserva l’orario antimeridiano e di 240 euro per chi usufruisce del servizio anche il pomeriggio. Il servizio comprende, per tutti i bambini, lo spuntino di metà mattina e il pranzo e, per chi frequenta sino alle 16, anche la merenda. Per esigenze lavorative è consentito l’ingresso anticipato alle 7,45". I genitori interessati alla frequenza per l’anno scolastico 2023-2024 sono invitati a presentare domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello, da consegnare all’Ufficio Protocollo entro il 28 febbraio. Info.: Ufficio Scuola Comune di Bagno (0543900430, Laura Cangini).

Gilberto Mosconi