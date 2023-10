Niente bandiera d’Israele

"Il Comune di Cesena non esporrà la bandiera di Israele in segno di solidarietà dopo gli efferati crimini di Hamas. E’ una scelta simbolica che molti comuni d’Italia hanno assunto a prescindere dal colore politico". Lo dice Luigi Di Placido (Gruppo Cambiamo) ricordando che "la nostra amministrazione sfoggiando una ‘sensibilità’ quantomeno inedita, ha voluto condividere la scelta con il consiglio comunale dove il Pd ha alzato le mani per la mancanza di tempo per le ‘consultazioni interne’".