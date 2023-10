Niente bandiera, ma un minuto di silenzio

Niente bandiera israeliana esposta nel balcone del Municipio in segno di solidarietà verso le vittime civili di Israele colpita sabato scorso dall’attacco di Hamas, ma un minuto di silenzio per le vittime. Così ha deciso la conferenza dei capigruppo che si è riunita ieri pomeriggio alle 18 in Municipio in vista del consiglio comunale di giovedì alle 14.30, con molti distinguo e toni anche accesi. Il vicesindaco Christian Castorri ha comunicato che la giunta, a cui la presidente del consiglio comunale ha trasmesso la richiesta della Lega di esporre la bandiera israeliana, si sarebbe rimessa al volere dei gruppi consiliari, dopo che in mattinata, durante la riunione di giunta, l’assessore repubblicano Luca Ferrini aveva annunciato di esprimere il suo favore alla bandiera esposta.

La consigliera della Lega Antonella Celletti ha rimarcato in conferenza dei capigruppo come altri comuni e Regioni, inclusa quella dell’Emilia Romagna, abbiano illuminato di azzurro, i colori israeliani, gli edifici o fatto sventolare la bandiera in segno di vicinanza al popolo israeliano.

I capigruppo, tuttavia, non si sono trovati d’accordo. Filippo Rossini del Pd ha espresso perplessità sull’opportunità di mettere la bandiera, pur ribadendo fermissima la condanna all’azione terroristica di Hamas. Così si è espresso anche Claudio Capponcini (M5S): "Il Movimento Cinque Stelle è contrario ad ogni guerra. Condanniamo ll’attacco di Hamas, ma bisogna considerare anche il comportamento dell’altra parte in campo nella lunga guerra arabo-israeliana e quindi noi siamo vicini alle vittime di entrambi gli schieramenti".

Il consigliere comunale di Cambiamo Luigi Di Placido ha chiesto che venga osservato un minuto di silenzio in consiglio comunale per le vittime israeliane dell’attacco feroce di Hamas, proposta che è stata accolta, ma c’è chi ha sollecitato che il minuto di silenzio sia per tutte le vittime, israeliane e anche palestinesi. Sarà la presidente del consiglio comunale Nicoletta Dall’Ara a intervenire in consiglio domani alle 14.30 con un breve discorso che culminerà nel minuto di silenzio dell’assemblea. È stata concessa la possibilità di presentare ’fuori sacco’, cioè fuori tempo massimo, ordini del giorno sulla questione dibattuta.

