Niente neve, ma tanta tecnica e competenza. Così la nazionale femminile sceglie Cesenatico

A Cesenatico una parte della squadra della nazionale azzurra di Coppa Europa femminile di sci, sta ultimando un periodo di preparazione estiva e di allenamento atletico. Nelle palestre dell’Accademia Acrobatica sono impegnate le atlete Vicky Bernardi, Sara Allemand, Ludovica Righi, Carlotta De Leonardis e Camilla Vanni, sotto la guida del preparatore atletico Mirco Nicolodi. Il lavoro è svolto in due sessioni, al mattino e al pomeriggio.

In questa preparazione estiva ha un ruolo importante il professore Giampaolo Ciavolella, il quale anche nel settore degli sport invernali è molto richiesto e da 20 anni segue buona parte delle squadre nazionali di sci. "Al mattino mi occupo della preparazione delle atlete - dice Ciavolella - ci dedichiamo soprattutto ad aspetti specifici come il miglioramento delle capacità cinestesiche, il lavoro di percezione e reattività muscolare su superfici differenti in condizioni di scarsa visibilità, equilibri in fase di volo, sensibilità sulle compressioni a livello di arti inferiori e altre variabili che sono tipiche dello sci, dove ad ogni frazione di secondo serve essere pronti a reagire e ad interpretare queste variabili, che durante una discesa sono tutti aspetti molto importanti".

Durante la sessione pomeridiana è il preparatore atletico della Fisi, Mirco Nicolodi, ad occuparsi dell’allenamento. Terminata la preparazione estiva a Cesenatico, le azzurre della Coppa Europa femminile voleranno in Argentina, dove sulle vette di Ushuaia proseguiranno la preparazione sulla neve. A convocare le atlete è stato il direttore tecnico Paolo Deflorian, mentre gli allenamenti sono stati guidati da Gianluca Grigoletto, con Davide Brignone, Edoardo Polverini, Edoardo Papotti, Giorgio Anselmicchio e Nicolò Papa.

Giacomo Mascellani