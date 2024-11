Night Trail alla ricerca della pera cocomerina

Dopo il successo del Verghereto Trail, disputato l’agosto scorso lungo sentieri e mulattiere del crinale tosco-romagnolo, ora nell’Alta Valle del Savio si torna a correre a piedi, con l’appuntamento dedicato al Ville Halloween Night Trail. La gara è in calendario per oggi, sabato 9 novembre. Una gara che andrà in campo col sottotitolo "Alla ricerca della pera cocomerina", in quanto si snoderà nella zona di Ville di Montecoronaro, in Alto Savio il paese della pera cocomerina. Una iniziativa per identificarla, pertanto, strettamente col territorio e col periodo di effettuazione. I concorrenti affronteranno la prova in notturna, correndo su un tracciato di 13 chilometri, un percorso piuttosto veloce ma tecnicamente impegnativo. La natura dell’itinerario richiede un numero massimo di 100 concorrenti. Il tracciato si sviluppa, come detto, nel territorio dove viene coltivata la pera cocomerina, Presidio Slow Food, cui da vari anni è dedicata a Ville una sagra molto frequentata. L’itinerario della corsa raggiungerà anche il luogo dove la Madonna del Crestone, nei pressi di Montecoronaro, veglia sulle spettacolari e suggestive marne vergheretine. Inoltre verrà percorsa la strada medievale, sfiorando la vetta del monte Fumaiolo, per poi ridiscendere verso la sorgente del Savio e tornare al luogo di partenza. Epicentro della corsa sarà via della Rocca, davanti al bar, a Ville, dove verrà dato il via alla corsa alle 18,30. A fine gara, per concorrenti e accompagnatori, è prevista la cena a tema "pera cocomerina". Costo di partecipazione 15 euro. Per Info.: https://vergheretotrail.it/ville-halloween-trail/.

gi. mo.