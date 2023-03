"No a strumentalizzazioni, stiamo costruendo una scuola moderna"

E’ scontro fra maggioranza e opposizione sui mancati fondi Pnrr per le scuole comunali. Domenica abbiamo pubblicato l’intervento di Emiliano Paesani, consigliere comunale di minoranza, ora ’palla’ alla sindaca Letizia Bisacchi (foto). "Il consigliere di minoranza Paesani dovrebbe finirla di strumentalizzare il tema del Pnrr con approssimazioni sul tema di edilizia scolastica, segno di una non conoscenza dei bandi. I bandi Pnrr richiedevano l’inserimento di dati sullo stato degli edifici esistenti, cosa non è stata sufficiente per ottenere un punteggio idoneo per il finanziamento. Quando si aderisce ai bandi c’è sempre un margine di rischio, ma questo non ha fermato la nostra programmazione sugli edifici pubblici: la demolizione e ricostruzione della scuola media, una spinta alla didattica innovativa, laboratoriale e all’avanguardia. In seguito la ristrutturazione edilizia della scuola dell’Infanzia Rodari e il miglioramento sismico dell’Amati.

L’ufficio tecnico sta preparando l’adesione al bando regionale per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico del nido comunale, che scadrà in aprile. Il benessere e la sicurezza dei nostri alunni sono sempre state una nostra priorità e ricordo che la programmazione dell’edilizia scolastica è stata delineata dalla nostra amministrazione ex novo. Sosteniamo le nostre scelte di costruire una scuola media nuova, piuttosto che recuperare uno stabile di vecchia concezione come didattica e struttura. Solo un insegnante può capire che la scuola deve cambiare e rinnovarsi se vogliamo dare un futuro ai nostri giovani, ma purtroppo sembra che qualcuno non riesca a capirlo".

Vincenzo D’Altri