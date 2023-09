"No al metanodotto a Diegaro" Il gruppo Cesena Siamo Noi presenta una interpellanza contro il metanodotto Snam 'Sestino-Minerbio', che attraversa diversi comuni romagnoli. Il Comitato 'No Tubo Romagna' è stato creato per preoccupazioni riguardo l'impatto ambientale dell'opera. Cesena Siamo Noi sostiene i cittadini colpiti.