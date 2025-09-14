"No al parco eolico ‘Badia del vento’"

Continua a far discutere il progetto di installare sul crinale appennico fra Toscana, Romagna e Marche torri eoliche per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile grazie all’inesauribile forza del vento. Molte sono le voci contrarie, poche quelle favorevoli, tra le quali si distinguono Legambiente e il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi.

Il progetto che ha già avviato la lunga e complessa fase delle autorizzazioni è Badia Wind (sette aerogeneratori alti 180 metri collocati nel territorio circostante il comune di Badia Tedalda, in Toscana ma a ridosso dei confini con Emilia-Romagna e Marche) che nel luglio scorso aveva ottenuto un primo parere favorevole dalla conferenza dei servizi della Regione Toscana, nonostante il parere negativo di Emilia-Romagna e Marche. La notizia di ieri è che il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo e ha convocato una nuova conferenza dei servizi il 30 settembre a Roma.

"Ringraziamo il Ministero della Cultura per avere dimostrato grande sensibilità nei confronti dei cittadini. Il suo parere negativo è in linea con la volontà di Fratelli d’Italia di essere sempre dalla parte dei cittadini – dice il deputato Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), originaria di Bagno di Romagna –. Anche in base ai pareri del CNR e alle consulenze legali pervenute dallo studio Boldrini di Rimini, coinvolto per il caso specifico, il progetto di realizzazione del parco eolico ‘Badia Wind’ presenta diverse criticità e incompatibilità. Gli impianti, una volta realizzati, svetterebbero oltre i 1.200 metri in un contesto caratterizzato da dissesti idrogeologici, beni monumentali presenti entro il raggio di 3 chilometri e aree naturali protette, rientranti tra i Siti Natura 2000. L’impatto negativo di un’opera come Badia del Vento si estenderebbe a numerosi comuni limitrofi delle regioni Emilia-Romagna e Marche".

"Inoltre – aggiunge Buonguerrieri – è particolarmente rilevante quanto emerso dalla relazione del professor Gian Battista Vai, che ha evidenziato l’incompatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico dell’area. La realizzazione di un impianto di queste dimensioni comporterebbe un ulteriore aggravio dei fattori di instabilità del territorio, già soggetto a rischi di dissesto".

"I sindaci e i cittadini – conclude Buonguerrieri – avevano rimesso nelle nostre mani il problema della eventuale realizzazione della Badia del Vento unitamente alla loro contrarietà al progetto. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo subito preso in carico la questione, attivandoci per tutelare i loro interessi, a livello nazionale e regionale. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione fino alla fine in tutti i processi autorizzativi".

Paolo Morelli