No al parco per Ramelli: "Vince la sinistra estrema"

Il consiglio comunale ha respinto a maggioranza nella seduta di giovedì la richiesta di intitolare un giardino a Sergio Ramelli, presentata da Fratelli d’Italia. Ramelli era una studente milanese di diciotto anni militante del Fronte della Gioventù, formazione politica giovanile del Movimento sociale iItaliano, aggredito nel 1975 da alcuni militanti della sinistra extraparlamentare. Il giovane, a causa dei traumi riportati, morì oltre un mese e mezzo dopo l’aggressione. I responsabili furono identificati dieci anni dopo l’accaduto e riconosciuti colpevoli di omicidio volontario al termine dei tre gradi di giudizio del processo.

Dura la reazione di FdI al voto del consiglio comunale. "Anche questa volta – afferma il consigliere comunale Nicholas Pellegrini – la politica cesenate ha perso un’importante occasione per dare un segnale di unità, di memoria comune e di maturità democratica in un cammino di reale pacificazione nazionale.

"Ramelli – prosegue Pellegrini – venne brutalmente aggredito con una chiave inglese e morì dopo 47 giorni di agonia. Oggi ricorre il 50° anniversario della sua morte. Fu vittima dell’odio politico, ucciso da militanti di Avanguardia Operaia. A distanza cinquant’anni, c’è ancora chi tenta di cancellare la memoria di chi fu colpito solo per le sue idee".

"La verità è che dietro il rifiuto della maggioranza – aggiunge Pellegrini – si nasconde un pregiudizio ideologico che ancora oggi impedisce alla sinistra di riconoscere e riservare il dovuto rispetto alle vittime dell’odio politico, quando queste sono di destra, come Sergio Ramelli. Noi, però, non ci fermeremo: continueremo a tenere viva la memoria di Sergio Ramelli e di tutte le vittime dell’odio politico, affinché simili tragedie non si ripetano più".

Rincara la dose il deputato di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. "Ricorrevano l’altro ieri i cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli – afferma – , diciottenne ucciso a sprangate da estremisti di sinistra perché ‘colpevole’ di avere idee diverse dalle loro. Dovrebbe essere occasione di memoria condivisa, invece Lattuca dimostra ancora una volta di essere ostaggio di quella sinistra estremista sprangatrice. Restiamo attoniti dalla bocciatura della mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cesena di intitolare un luogo pubblico a Ramelli, ma non ci stupiamo perché è chiaro come l’amministrazione comunale targata Pd preferisca strizzare l’occhio ai centri sociali piuttosto che, in uno sforzo di verità e pacificazione, accomunare e onorare tutte le vittime innocenti dell’odio e della violenza politica".

"Siamo fieri di essere diversi da questi esponenti di sinistra che, a distanza ormai siderale dagli anni di piombo – conclude l’on. Buonguerrieri – dimostrano di continuare a essere animati da quella stessa furia ideologica che prima uccise Sergio e che oggi insulta la memoria.

Anche Casa Pound commenta. "Una figuraccia, già arrivata a livello nazionale, per tutta una città che si autodefinirebbe inclusiva. A Cesena l’antifascismo mostra il suo vero volto: quello dell’intolleranza, anche quando si tratta di un ragazzo assassinato nel fiore della propria gioventù".