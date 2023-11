No alla violenza sulle donne. Nei primi dieci mesi del 2023 raccolte già cento segnalazioni: "Ma anche storie a lieto fine"

Per ogni ‘uno’ c’è una storia di violenza verso una donna, di sopraffazione, di paura e di minacce. Ogni ‘uno’ è di troppo, a Cesena, come in Italia, come nel mondo. Lo sa dannatamente troppo bene Diletta Capobianco, che sarà la testimonial della corsa ‘Wirun’ di domenica e che intanto, di martedì mattina in Biblioteca Malatestiana, ascolta i numeri legati alla violenza di genere in città. Diletta perse sua madre, Sabrina Blotti, la mattina del 31 maggio 2012, uccisa da un uomo che non accettava un ‘no’ come risposta. Da allora si batte perché le cose cambino.

Il punto però è che la strada è ancora lunghissima, come dimostrano i dati forniti ieri dal Centro antiviolenza, che lavora in collaborazione col Cento donna cittadino. Nei primi dieci mesi del 2023 sono state già raccolte 96 segnalazioni, una in più rispetto a quelle ricevute durante tutto il 2022. Sono coinvolte quasi tutte donne italiane (in contrasto coi dati regionali che parlano invece di percentuali in equilibro con le cittadine straniere) e le età sono le più svariate, con la maggior concentrazione compresa tra i 30 e i 50 anni. Si parte in ogni caso dalle neo maggiorenni (sotto i 18 anni sono attivi i servizi del consultorio) e si arriva fin sopra i 70.

Nella stragrande maggioranza dei casi i responsabili sono compagni o ex compagni, mariti o ex mariti, persone che cercano di imporre una relazione con la forza. Fisica, ma anche psicologica.

"La prima è spesso quella che spinge le vittime a contattarci – spiegano le referenti dei centri – ma le seconde, più infide e spesso inconsapevolmente tollerate, sono ugualmente temibili. Si passa dall’esclusione alla prevaricazione, dai divieti di frequentare altre persone, a quelli di avere un impiego, o semplicemente di pensarla diversamente rispetto al partner".

Ci sono anche le storie delle madri vessate dai figli e gli episodi che si ripetono negli anni: dei 96 casi segnalati, 15 erano già noti alle operatrici da almeno un anno.

"E’ un aspetto cupo della questione e che ha molte cause. Da una parte i tentativi di riappacificazione che per qualche tempo calmano le acque e che poi però sfociano i nuove violenze, dall’altra le terribili pieghe della vita, che magari portano una donna che era stata vittima di un uomo a cadere nelle stessa trappola tesa da un altro".

A disposizione c’è un pool composto anche da avvocati e consulenti del lavoro, che accompagnano le vittime in un percorso di ritrovamento di loro stese. "Non è facile, però le storie a lieto fine ci sono e non sono poche. E’ per questo che siamo qui. Ed è per questo che continueremo ad esserci". E’ attivo anche un progetto, in collaborazione con Ausl, rivolto agli uomini che sono stati autori di violenza.

Domani alle 10 intanto, in Piazza del Popolo e nei plessi scolastici, si terrà un flash-mob. Sabato 25 invece, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il centro antiviolenza sarà aperto in via eccezionale.