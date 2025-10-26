Nodo balneari, paga tutto il settore turistico

Dagli ultimi dati statistici su arrivi e presenze dei turisti, emerge che il ’modello romagnolo’, basato su tanta ospitalità e un buon rapporto fra la qualità dei servizi offerti ed il prezzo, sostanzialmente tiene. Gli operatori del settore sono convinti che continuerà a reggere anche in futuro, a patto però che il pubblico garantisca collegamenti veloci e maggiore decoro delle località, mentre i privati devono investire per riqualificare le proprie aziende. Su quest’ultimo aspetto la regione Emilia-Romagna sta lavorando per incentivare la ristrutturazione degli hotel, perchè è impensabile in futuro andare avanti con pensioni e alberghetti. O meglio, ci vogliono anche questi, ma non possono rappresentare il 90 percento dell’ospitalità, occorrono alberghi con una facciata più gradevole, hall luminose, sale ristoranti confortevoli e camere moderne.

I piccoli imprenditori non hanno le risorse per investire milioni di euro che non riuscirebbero a pagare con gli utili delle loro aziende, quindi è giusto pensare a degli incentivi in termini urbanistici e fiscali. Chi invece da quindici anni non investe, è il settore dei balneari, dove salvo alcune eccezioni, le imprese non investono perché non hanno la certezza della continuità aziendale in quanto saranno pubblicati i bandi per il rinnovo delle concessioni demaniali. Su questo delicato aspetto interviene Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, il maggiore sindacato della categoria: "Noi tutti vogliamo investire, ma non possiamo farlo perché l’Unione europea vuole prendersi le nostre aziende. Siamo consapevoli di avere le attività su un bene di proprietà pubblica, ma le strutture sono nostre, le abbiamo costruite noi con anni di sacrifici o le abbiamo acquistate, ma questo purtroppo non viene tenuto in considerazione".

La mancanza di investimenti nei lidi causa dei danni a tutto il sistema turistico e non soltanto ai balneari: "La nostra categoria è la più penalizzata da questa situazione di incertezza sul futuro, ma a rimetterci sono anche gli albergatori, i titolari dei pubblici esercizi, dei locali e dei negozi; in riviera la principale attività è il turismo balneare e se noi non possiamo rinnovarci, non si rinnova l’offerta, a vantaggio di altre spiagge all’estero, i cui Stati non ci pensano minimamente ad applicare la direttiva Bolkestein". I mancati investimenti sulle spiagge sono mancati guadagni per tantissimi artigiani e aziende fornitrici: "Soltanto a Cesenatico parliamo di parecchi milioni di euro – conclude Battistoni –, nella riviera romagnola si ipotizzano investimenti per centinaia di milioni di euro, mentre a livello nazionale si stimano dei miliardi di euro di investimenti non fatti".

Giacomo Mascellani