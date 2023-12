NOI CESENATI

L’ex commissario di Polizia Vandelli aveva stigmatizzato gli ingorghi fuori dell’istituto Sacro Cuore all’orario di entrata e uscita, con auto parcheggiate in divieto di sosta a pochi metri dal semaforo. Uno scenario urbano identitario di via don Minzoni, che già prese corpo quando l’istituto era gestito dalle Suore della Sacra Famiglia, ma la motorizzazione era più contenuta ed erano assai di più gli scolari delle elementari che si recavano a scuola in autonomia. Di lustro in lustro siamo arrivati agli intasamenti pericolosi, certo non solo al Sacro Cuore. Nel 2018 è entrato in funzione il semaforo pedonale a chiamata in via don Minzoni, poco oltre l’edicola, richiesto dal consiglio del quartiere Cesuola per favorire l’attraversamento in sicurezza degli scolari diretti alla elementare del Sacro Cuore e alla media Pascoli. Il parcheggio del Sacro Cuore potrebbe in effetti essere un antidoto. Al momento è riservato a insegnanti e addetti dell’istituto scolastico. Tra Comune e Fondazione Sacro Cuore è in corso da un decennio una interlocuzione a dir poco articolata per l’acquisizione di un’area di sosta di 50 posti da parte dell’ente pubblico che al sindaco Lattuca farebbe comodo schiodare entro fine legislatura, ma la controparte è da soddisfare economicamente.