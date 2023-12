NOI CESENATI

"Cesena ha personale che colpisce i cittadini per le auto parcheggiate fuori regola – prosegue la lettera – e che si occupa di eccesso di beveraggi di allegra gioventù. Si assumano anche personale che sanzioni con forti multe i bipedi che non hanno con sé contenitori per ripulire da deiezioni solide e liquide, senza guardare in faccia a nessuno. Voterò quel partito, movimento o rassemblement che affronterà il problema. Se nessuno lo porrà nelle priorità mi asterrò e inviterò a farlo anche le persone che mi seguono, non poche".

Caro Milella, sono oltre 11mila i cani iscritti all’anagrafe canina comunale. Riportiamo l’articolo 54 del Codice di convivenza civile del Comune di Cesena "Polizia urbana e benessere animale". Obbligo di raccolta degli escrementi e pulizia deiezioni: in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, i proprietari detentori di cani, fatta eccezione per i conduttori di cani guida per non vedenti, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di deporli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, pulire con acqua le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade e piazze, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo". Quanto alle multe a chi non pulisce, l’operazione è complessa e dovuta. Si parte sempre dall’appello al senso civico.