NOI CESENATI

Passano gli anni e chi è pratico di ristorazione, noterà lo scadimento continuo del personale (e non solo) del settore, specie nei Bar, dove si notano sempre più stranieri extraeuropei, la cui mancanza di professionalità, a volte anche la più elementare, incide notevolmente nelle zone turistiche. Si ignora se Corsi di Formazioni Obbligatori siano ancora tali, ma se lo sono, i risultati sono irrilevanti per non dire inesistenti o pessimi. Basterebbero poche ore per apprendere gli indispensabili primi rudimenti quali, ovvia igiene personale (mani, unghie, barba, capelli); abbigliamento consono e accettabile; salutare il cliente; non spostare sedie e tavoli trascinandoli rumorosamente; come sbarazzare e pulire velocemente i tavoli da precedenti consumatori; come usare correttamente un cabaret per asportare o servire (bottiglie solo in mano). A sostegno di quanto sopra e per i grossi investimenti in ballo, le associazioni albergatori, dovrebbero essere estremamente più concise ed esigenti ed avere maggior peso decisionale nelle amministrazioni locali.

G.B.