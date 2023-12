NOI CESENATI

Gentile lettore, la ringrazio per la segnalazione. Pur non essendo un esperto in tema di retribuzioni, mi pare che i suoi calcoli siano sostanzialmente corretti. Spero che qualcuno possa smentirci. L’occasione potrebbe essere l’incontro organizzato per lunedì prossimo presso la sala conferenze dell’Ex Macello dal Pd Cesenate col titolo ‘Costruire l’alternativa. Salario minimo, sanità pubblica, scuola’. Vi parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il senatore Marco Lombardo di Azione e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. In realtà a non rispettare il salario minimo di 9 euro all’ora non è il Comune direttamente, ma con le condizioni economiche con le quali la Top Secret Investigazioni e Sicurezza di Ferrara ha avuto il secondo incarico dal Comune di Cesena (il primo è stato annullato a un’altra azienda) non può pagare 9 euro all’ora agli street tutor. Analoghe condizioni sono quelle in cui lavorano tutti i dipendenti delle cooperative che ogni mattina, prima dell’alba, svuotano i bidoni della raccolta differenziata davanti alle porte delle nostre case per conto di Hera. Lo abbiamo già segnalato sul Carlino, ma nessuno se ne è preoccupato.

