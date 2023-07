’Noi ci siamo’, incontro sulla prevenzione al disagio

Oggi pomeriggio alle 16.30 presso la sala Galeffi del palazzo comunale di Savignano Sul Rubicone, l’associazione ’Un Cuore per Tutti’ organizza un incontro sulla prevenzione al disagio, bullismo e Cyberbullismo denominato ’Noi ci siamo’.

Il progetto mira a momenti di aggregazione, attraverso l’incontro e la relazione, partendo dalle potenzialità dei singoli individui. Il progetto sarà coordinato da psicologi, pedagogisti, avvocati con esperienza sul tema del bullismo e cyberbullismo e da operatori universitari, gli studenti ideeranno e realizzeranno una "campagna comunicativa" attraverso l’uso dell’arte tramite le azioni del progetto.

Saranno presenti come relatori: Alfonso Ferrara presidente dell’associazione ’Un Cuore per Tutti’, Maria Barbarisi, psicoterapeuta, psicodiagnosta, psicologo forense, perito del tribunale ordinario di Velletri penale e civile; Veronica Sansuini pedagogista familiare in formazione; Michelle Folcat, infermiera e criminologa; Maria Letizia Fantuzzi assistente; Michela Zito, avvocata penalista.

Il progetto vuole sensibilizzare la comunità verso il fenomeno per contrastarlo e gestirlo efficacemente. L’evento è gratuito e sarà in online sulla pagina Facebook: ’Noi ci Siamo’ L’origine dei Progetti dal Punto Zero.

e. p.