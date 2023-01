"Noi facciamo volontariato, non le indagini"

di Elide Giordani

Chiamato alla sbarra dal blogger Davide Fabbri ("Libera di Forlì-Cesena brilla per non aver mai svolto attività di denuncia vera e propria presso la Polizia Giudiziaria su presunte attività economiche legate alle tante mafie del territorio") il coordinatore provinciale della rete di associazioni contro le mafie, Franco Ronconi, non solo non ci sta ma la spiana così: "Davide Fabbri dimostra di non conoscere il nostro gruppo benché affermi, indebitamente visto che da due anni non versa la quota associativa, di farne parte".

Ronconi, che significa?

"Che siamo un’associazione di volontariato che si occupa di formazione e informazione. E’ questo il nostro obiettivo primario: un’importante azione educativa nelle scuole. Incontro personalmente circa 2.500 persone all’anno. Anche ora sono in una scuola e sono più presente di altri perché il resto dei volontari studia e lavora mentre io sono in pensione. Le indagini le lasciamo alle istituzioni".

Come potrebbe, dunque, Fabbri collaborare con Libera?

"Abbiamo un ufficio legale, se crede Davide Fabbri può portare lì gli 8 fascicoli di cui parla. Il suo attacco ci meraviglia e ci pare poco corretto. Abbiamo sempre avuto nei suoi confronti un atteggiamento collaborativo concreto, anche quando si è trovato al centro di vicissitudini complicate".

Ma lei conosce gli 8 dossier di Fabbri che testimoniano casi di infiltrazione mafiosa a Cesena e provincia?

"No. Del resto non abbiamo né il tempo né le competenze per approfondire la materia da questo punto di vista. Noi non facciamo azioni investigative".

Ci sono o no penetrazioni mafiose nella nostra realtà?

"Ci sono, lo testimoniano i processi degli ultimi anni, da Aemilia, a Re Nero a Black Monkey. Ma è fuori luogo addebitare a noi la mancanza di una più spinta azione di denuncia, non siamo professionisti dell’anticrimine, al limite diamo delle indicazioni, cosa che facciamo regolarmente. Ma può fare denuncia personalmente anche Fabbri, non deve necessariamente coinvolgere Libera, tanto più che abbiamo dei numeri verdi a cui chiunque può fare segnalazioni".

Ma si tratta di atteggiamenti mafiosi o concreti legami di affiliazione con la malavita organizzata?

"L’uno e l’altro. Se le mafie si sono radicate anche in Emilia-Romagna è perché hanno trovato un substrato in cui mettere radici. Le mafie non sono solo intimidazione, sono affari nei quali si ravvisano atteggiamenti comportamentali che sono quelli tipici della mafia che agisce tra le imprese e forse nelle istituzioni. Ma noi nelle nostre istituzioni deponiamo la massima fiducia".

Ravvisate caratteristiche particolari per le mafie processate in Romagna?

"Tutte le condanne comminate si riferiscono a reati finanziari, non di mafia, ma la metodologia di intervento è simile al modus operandi dei mafiosi. Mafiosi nel metodo, dunque".