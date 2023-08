Noi Lounge, un tris di serate tra jazz e soul

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico gli ultimi giorni di agosto vedono protagonisti artisti molto apprezzati nel panorama italiano. Questa sera alle 21.15 si terrà il concerto di Roberta Gentile e Pietro Gallo 4et, un gruppo di soul e jazz moderno. Roberta Gentile è attualmente in tour mondiale con Eros Ramazzotti, nel suo "Battito World Tour", mentre Pietro Gallo si cimenta in numerosi concerti internazionali e collaborazioni di spicco. La cantante Roberta Gentile e Pietro Gallo al pianoforte e synth, saliranno sul palco assieme a Donato Sardone al basso e Donatello Giorgio alla batteria. Si continuerà domani, sempre dalle 21.15, in compagnia di Messalina Frantic e Andrea Morelli. La Fratnic, con la sua voce vulcanica, accompagnata dalla chitarra di Andrea Morelli, guiderà il pubblico tra i classici del R’n’B, soul, new soul e pop. Il finale di questo lungo fine settimana, sabato sera vedrà protagonista l’Enri Zavalloni Trio. Gli artisti presenteranno un repertorio di brani che spazia all’interno del panorama soul e funk. Per l’occasione Enrico Zavalloni voce, organo Hammond e piano, sarà affiancato da Roberto Costa al basso e Filippo Lambertucci alla batteria. Info 328 7723203