"Noi usiamo le riserve dei mutui sospesi"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha lanciato l’allarme: comuni e province non hanno i soldi per finanziare i lavori degli interventi di emergenza scaturiti dalla alluvione e dalle frane.

Sindaco di Sarsina Enrico Cangini, qual è la situazione finanziaria nel suo comune?

"Il provvedimento del governo sulla sospensione dei mutui a favore dei comuni ci ha consentito di non pagare le rate nel 2023. Ciò rappresenta un grande sollievo per gli enti comunali. A Sarsina avevamo accantonato in bilancio circa 250mila euro per il pagamento dei mutui, risorse che ora si sono liberate e ci sono utili per i primi interventi che si aggirano sui trecentomila euro".

Di quali interventi si tratta?

"Perlopiù di ripristino della viabilità compromessa dalle frane e sarebbe bene, ed ho fiducia che avvenga, che le somme pagate venissero riconosciute. Dobbiamo ringraziare per l’aiuto i vigili del fuoco, la Protezione civile e l’esercito. Nell’audizione che abbiamo tenuto giovedì della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati i sindaci, fra cui il sottoscritto, hanno presentato la situazione e i loro danni e l’on. Foti si è impegnato a raccogliere le esigenze dei comuni fra cui quelle di procedere ai lavori di consolidamento prima dell’inverno".

Qual è l’ammontare dei danni ad oggi inventariati nel suo Comune?

"Abbiamo proprio in questi giorni completato la ricognizione e proceduto alla stima anche grazie all’impegno dell’ufficio tecnico che ha lavorato anche di sabato e domenica con il supporto di quattro tecnici del comune di Livorno grazie alla sollecitazione del Governo ad assicurare sostegno da parte delle municipalità a quelle colpite dall’alluvione e dalle frane. Abbiamo contato 206 frane e la stima dei danni si aggira sui 32 milioni di euro".

È vero che il lago di Quarto potrebbe diventare una vasca di laminazione?

"Durante la commissione è stato rimarcato che si può ripulire l’invaso per utilizzarlo come vasca di laminazione in caso di nuova esondazione del Savio".

Il Governo ha già fatto pervenire contributo per i comuni alluvionati?

"Sulla provinciale 29 che per la viabilità della nostra frazione i Ranchio e di Linaro nel comune di Mercato Saraceno il ministero dei Trasporti ha investito 400mila euro. Quanto ai contributi annunciati, li attendiamo in tempi brevi".

Andrea Alessandrini