Non abbiamo trovato l’America

Filippo Graziosi

La nebbia sul futuro del Cesena non si è ancora diradata. Ma c’è una flebile luce in fondo al tunnel. La probabile uscita di scena di Robert Lewis dal pianeta bianconera metterà fine a un matrimonio con John Aiello mai decollato e sgombrerà il campo dagli equivoci su chi comanda in società. Una cessione a improbabili fondi arabi, tedeschi o di chissà dove, avrebbe rallentato i progetti sulla prossima stagione. Ora non bisogna perdere tempo: si deve allestire una squadra all’altezza e anche lo staff tecnico aspetta risposte e garanzie. Questa travagliata storia però insegna una cosa. Per passione e tradizione della piazza, trova l’America chi viene a guidare questa società. E non il contrario.