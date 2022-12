"Non accorpiamo le messe ma le offerte sono scarse"

Bollette raddoppiate, riscaldamento razionato e concentrato per le messe, spegnimento della luce elettrica quando non serve magari con maggior ricorso alle candele, ma le liturgie accorpate in Cattedrale, come avverrà nella diocesi di Forlì, quelle ancora no. Nel periodo tra il 7 gennaio e il 12 marzo, le celebrazioni eucaristiche domenicali (e il sabato in prefestiva) delle chiese parrocchiali del centro storico di Forlì saranno sospese per convergere in Cattedrale. La decisione è stata assunta dall’Unità pastorale del centro storico di Forlì che si è così adeguata alla politica di contenimento energetico già disposta in altre diocesi della Regione, con la concentrazione nel periodo invernale delle celebrazioni eucaristiche domenicali in una sola chiesa, il Duomo cittadino.

Provvedimento provvisorio ed eccezionale, dettato dalla necessità impellente di far fronte al rincaro dei prezzi del combustibile da riscaldamento, che non ha precedenti nella storia diocesana, neppure ai tempi dell’austerity nel 1973. Cesena invece ha scelto un’altra strada.

Dell’unità parrocchiale del centro urbano cesenate, ciascuna con un proprio parroco, ma con un coordinatore comune chiamato ’moderatore’ fanno parte le chiese della Cattedrale, di San Domenico, di San Bartolo, dell’Osservanza e di San Giovanni Bono a Ponte Abbadesse. Come moderatore è stato nominato don Giordano Amati, 71 anni, parroco del Duomo dal 2009 .

"La nostra scelta come unità parrocchiale – informa don Amati – non è stata quella di procedere come è stato fatto dalla unità parrochiale del centro sotrico di Forlì, bensì di mantenere le messe ciascuno nella propria chiesa. Ciò non toglie che la situazione economica non sia problematica: le parrocchie, è bene ricordarlo, non ricevono ristori né dallo Stato né dal Vaticano e debbono fare con quello che hanno. Ecco allora che cerchiamo di essere moderati nei consumi senza tuttavia arrecare disagi ai fedeli praticanti e a chi viene in chiesa alle messe. Teniamo riscaldato bene per le funzioni e razioniamo l’accensione e la modulazione dei gradi negli altri orari".

"D’altra parte :– prosegue don Amati – dobbiamo stare molto attenti perché ci troviamo di fronte a costi più che raddoppianti di riscaldamento ed energia elettrica e ad ambienti molto estesi come ad esempio la chiesa, a cui si aggiungono anche gli spazi dell’oratorio e delle opere parrocchiali".

"Il nostro auspico di parroci – prosegue don Amati - è che ci sia un collaborazione più adeguata da parte dei parrocchiani, considerando che la chiesa è un bene di tutti coloro che la frequentano. In questo senso, purtroppo, bisogna rilevare che le questue domenicali sono generalmente irrisorie come cifre raccolte e a volte, con tutto il rispetto,anche ridicole con tante monetine da dieci e venti centesimi centesimi. Naturalmente l’atto del donare è sempre libero e commisurato alle proprie possibilità e alla propria generosità, però è lecito forse attendersi un maggior coinvolgimento tenendo conto anche del ruolo che la parrocchia svolge".

Ciò non toglie che ci siano stati in questi mesi, nelle parrocchie diocesane, anche parrocchiani generosi che, al di là delle questue domenicali, hanno fatto offerte particolari anche per far fronte al pagamento delle bollette, ma si tratta di casi tanto esemplari quanto rari.

Da parte della diocesi non è stato istituito un fondo apposito e le parrocchie debbono fare con quello che hanno. Molte hanno bilanci magri e per far fronte alla gestione corrente, anche in tempi precedenti all’emergenza energetica, figuriamoci adesso.

Ugualmente però le parrocchie del centro non hanno preso in considerazione l’accorpamento delle messe. "Non ne abbiamo neanche mai parlato", sottolinea don Giordano Amati.

Andrea Alessandrini