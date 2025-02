"Non ammessi nelle zone pasto"

Simona Mingotti è un’amante degli animali. "Portare i propri cuccioli al lavoro potrebbe essere un’opportunità per le persone che vivono con animali, ma dipende molto dal tipo di luogo e dal lavoro che uno fa e dal carattere degli animali. Ogni situazione andrebbe valutata caso per caso, e ci vuole sempre buon senso. In ogni caso, solitamente, anche quando sono accettati in azienda, i cani non sono ammessi nelle zone adibite ai pasti, nelle sale riunioni e nei bagni. É comunque vietato portare il cane, il gatto o altri animali in azienda se il regolamento aziendale non lo consente".