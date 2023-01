"Non basta il calcio in strada per fermare spaccio e degrado"

"Non ci accontentiamo della propaganda, delle foto scattate in Comune con tanto di magliette da calcio con il nome del sindaco e dell’assessore Carmelina Labruzzo. La lotta al degrado, al vandalismo e allo spaccio e il contrasto nei confronti delle baby gang non si fanno con due ore di approccio da parte dei servizi sociali, con le partite di ‘calcio in strada’ e con il divertimento". È la secca risposta del Gruppo Lega al bilancio della Giunta sui primi sei mesi dell’attività educativa di strada e Ciacarè, il progetto che mira a promuovere cambiamenti positivi per i giovani a rischio "La quarantina di ragazzi coinvolti, perfino venticinquenni che forse qualche occupazione dovrebbero già averla, graviterebbero, a dire dell’Amministrazione, nell’area stazione. Sono per lo più stranieri o italiani di seconda generazione: testimonianza più che evidente che il modello di accoglienza e di integrazione messo in atto dalla sinistra è sbagliato. Troppo permissivismo e buonismo".

La contestazione fa leva anche sui costi. "Il presidio aggregativo sociale ‘Ciacarè’ in zona stazione inghiotte migliaia di euro - proseguono - è attivo da maggio ma inaugurato a settembre. Ovviamente non ha cambiato la situazione di degrado della stazione visti gli episodi accaduti in questi ultimi tempi. Possiamo anche credere che ‘Ciacarè’ sia utile all’aggregazione di alcuni di questi giovani a rischio, ma report verificabili sulle frequentazioni effettive non ci sono (si parla solo di ‘continuo aumento’), né ci sono i numeri almeno approssimativi dell’area del disagio giovanile a Cesena a cui rapportarli. Ci sono solo le dichiarazioni trionfalistiche della Giunta, sempre uguali da mesi"

Per il Gruppo Lega, il dibattito è anche l’occasione per ribadire la necessità di "un presidio fisso della PM in stazione".