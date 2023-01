"Non c’è giustizia, ma odio per le eccellenze"

di Andrea Alessandrini

La penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus, e scattata simultaneamente, ha acceso il dibattito sui social e nei bar della Romagna, dove tradizionalmente la tifoseria bianconera è ben assortita, con contribuiti anche d’Oltralpe, da parte di cesenati eccellenti all’estero come Sandro Gozi (nella foto). Dal 2020 è deputato del Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, eletto con la lista Renaissance, promossa dal presidente Macron e da En Marche. In Italia è personaggio di spicco di ’Italia Viva’, il partito di Matteo Renzi. Gozi da Parigi, dove risiede, ha twittato in tackle contro il provvedimento della giustizia sportiva e non si sottrae ad approfondire le sue considerazioni. Una disamina socio-politica, prima ancora che sportiva, la sua.

"Premesso che sono juventinissimo – afferma Gozi – la mia è l’ amarezza di un italiano: la vicenda di cui è vittima la mia squadra del cuore suggerisce una desolata riflessione sul garantismo e la giustizia, primo punto, nonché sull’odio delle eccellenze figlia dell’inclinazione alla mediocrità, secondo aspetto".

"Sul versante della giustizia - argomenta Gozi – la sentenza inquietante della giustizia sportiva segna la fine di qualsiasi speranza di garantismo: non c’è processo, non ci sono dibattimento e contraddittorio, ma solo la richiesta di rinvio a giudizio.La giustizia sportiva in Italia è messa peggio di quella ordinaria. Lo stesso giudice, su richiesta della giustizia ordinaria, smentisce se stesso. La giustizia sportiva non solo non è autonoma, ma fa acqua da tutte le parti. L’unico elemento nuovo erano le intercettazioni, da valutareTutti coloro che amano il calcio, di tutte le tifoserie, interisti e milanisti inclusi, dovrebbero preoccuparsi per il modo in cui si è proceduto. Penalizzati di quindici punti per le plusvalenze! Ma quelle si fanno scambiandosi i calciatori e bisogna essere almeno in due: perché solo la Juve è stata condannata?".

"La seconda questione – incalza l’europarlamentare – è quella su un Paese che odia le eccellenze o comunque è vittima dell’invidia verso di esse: che sia l’imprenditore, il leader politico o la squadra di calcio il successo dà alla testa, ma di chi non ce l’ha. Francia e Italia sono due grandi Paesi, ma mentre i francesi agiscono in modo da essere più grandi di quello che sono, gli italiani si comportano da più piccoli. Il Psg ha sproporzionate risorse rispetto alle altre squadre di calcio francesi e critichiamo pure, ma in Francia nei confronti di quel club eccellente non esistono l’acrimonia e l’odio riscontrabili in Italia verso la squadra più scudettata, la Juventus".