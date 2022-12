Non c’è lavoro dopo il reddito di cittadinanza

di Andrea Alessandrini

Sono stati 4.577 i percettori del reddito di cittadinanza nella provincia di Forlì-Cesena dal 2019, anno della sua attivazione, al 2021 (nello stesso arco ammontano a 66.262 in Regione), ma solo 441 hanno ottenuto un rapporto a tempo indeterminato non ancora concluso (8.817 in regione). I dati sono stati diffusi dall’Inps. Ciò che balza subito agli occhi sono i troppi ancora senza lavoro.

Eppure i beneficiari del reddito di cittadinanza nel territorio provinciale hanno avuto l’opportunità di avviare vari impieghi, mediamente quattro rapporti dopo aver presentata la domanda per ottenere il reddito, ma sono risultate occupazioni saltuarie e di breve termine, mediamente di appena 3,7 mesi: non sufficienti, pertanto, per farli affrancare dalla condizione di povertà. Fra tutti beneficiari del reddito nella provincia di Forlì-Cesena, quelli che hanno ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non ancora concluso, sono 441 (8.187 in regione).

Quando con legge nazionale nel 2019 è stato istituito il reddito di cittadinaza – voluto dal M5S nel governo Conte 1 – nella regione Emilia Romagna ha soppiantato il vecchio sussidio Res, ’Reddito di solidarietà’, i cui percettori erano sensibilmente di meno rispetto di quelli del nuovo strumento, come evidenzia il confronto dei dati: 20.967 in Regione e 1.527 nel territorio provinciale di Forlì-Cesena, grosso modo un terzo dei successivi percettori. Il precedente Res, introdotto dalla Regione per i soli residenti allargando la platea dei potenziali beneficiari anche ai nuclei familiari di una sola persona, si collegava al Rei (reddito di inclusione) nazionale. Le differenze tra i vecchi e i nuovi strumenti sono significative per i requisiti di accesso e i percorsi di condizionalità. Inoltre il finanziamento previsto per il reddito di cittadinanza è all’incirca tre volte maggiore del Rei.

"Ache questi numeri - rimarca il viceministro Galeazzo Bignami (FdI), ex consigliere regionale in Emilia Romagna – dimostrano che c’è la necessità di superare il reddito di cittadinanza, perché a non funzionare è il connubio tra l’azione di sostegno ai più fragili e l’inserimento nel mondo del lavoro: i due momenti vanno distiniti e proprio da qui nasce l’intenzione del governo Meloni di limitare il reddito di cittadinanza nei prossimi sette mesi alle persone occupabili, per poi superare lo strumento e idearne uno esclusivo per gli over 65, disabili, fragili e per tutte le persone in difficoltà".