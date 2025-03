"Non c’è più chi lavora senza riposo"

Per Lorenzo Veneri del Bar Lollo del Circolo Tennis di via Abba, la carenza di manodopera deriva da un mutamento strutturale: "Negli ultimi tempi la figura del dipendente che lavora tante ore e non ha il giorno libero è stata superata. È questo il nodo cruciale, perchè le nuove generazioni esigono tempo libero e ci sono cose a cui non vogliono rinunciare. È venuto a mancare il romagnolo che sta nelle aziende turistiche, inoltre alcuni dipendenti non hanno cognizione del lavoro, non c’è rispetto degli orari. In sostanza è un mercato complicato sotto tanti punti di vista. A questo punto però è importante capire che si deve garantire il giorno libero ai dipendenti".