"Non c’è speculazione ma tensioni continue"

di Luca Ravaglia Una tastiera, un mouse e sei maxischermi che pullulano di numeri, di curve e di grafici che descrivono in tempo reale il mercato dell’energia elettrica. Quello che negli ultimi tempi è purtroppo diventato un argomento di conversazione al bar, magari anche prima dei risultati delle partite di calcio. Come si forma il prezzo che stabilisce gli importi delle nostre bollette? Per provare a far luce su un settore complessissimo, abbiamo trascorso una giornata all’interno della sala trading del Consorzio Risorse Energetiche, la realtà con base a Cesena, nata nel 1999 e che associa 170 importanti aziende del territorio regionale e non solo con l’intento di ridurre i costi dell’energia elettrica acquistandola sul libero mercato. Dal consorzio, nel 2007 è nata poi Energia Corrente, E.Co, società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti anche al di fuori del consorzio. Dunque eccoci, con una sedia anti mal di schiena e solo due occhi a disposizione per tenere sotto controllo una miriade di riferimenti. "Essere qui – sorridono Daniele Gattamorta, direttore trading e Energy management, Vincenzo De Rosa, amministratore delegato e Giancarlo Ferlini, presidente del consorzio – è il modo più immediato per rendersi conto...