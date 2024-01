Non è l’Ancona di prima, ma ha fame di punti

Non è più l’ Ancona sorprendente delle scorse stagioni quando la formazione marchigiana col suo calcio offensivo sapeva mettere in difficoltà molti avversari e conquistarsi una buona posizione nei playoff. Adesso i rossi di Ancona stanno lottando per scacciare l’incubo di essere risucchiati nella caldissima zona playout.

È tornata però ad essere l’ Ancona di Gianluca Colavitto (foto), richiamato ad ottobre dopo l’esonero di Marco Donadel. Sopratutto è una squadra che cerca di trovare stabilità e continuità nei risultati: la vittoria sul campo del Pineto ha chiuso un periodo di magra visto che nei sette turni precedenti senza vittorie erano entrati in cassa solo tre punti.

Ventisette gol subiti, praticamente il doppio di quelli incassati dal Cesena, proprio questo sembra il vero punto debole dell’ Ancona.

Delle squadre di alta classifica incontrate allo stadio Dorico finora l’Ancona ha sconfitto solo il Perugia, allargando lo sguardo a tutte le gare casalighe disputate dai marchigiani si riscontra che sono stati finora quattordici i gol segnati e undici quelli subiti.

Gianluca Colavitto predilige un calciò propositivo, a volte anche troppo portato a concedere occasioni agli avversari, la difesa a quattro in linea, centrocampo a tre e due esterni offensivi vicino alla punta centrale.

Negli ultimi turni Colavitto ha provato anche la difesa a tre; lo ha fatto contro il Pineto con ottimi risultati per questo non è certo che il tecnico di origini campane voglia tornare al suo schiramente preferito piuttosto che confermare la difesa con in tre centrali. Tutto da seguire il confronto fra il talento emergente; Cristian Shpendi capocannoniere del girone con tredici centri e un attaccante ormai collaudato come Alberto Spagnoli che con un suoi nove gol all’attivo è il migliore marcatore dell’ Ancona.

Roberto Daltri