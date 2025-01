"Non ho lavoro e rischio di perdere anche la casa, qualcuno mi aiuti"

E’ un’accorata richiesta di aiuto quella che arriva da un uomo di 40 anni originario di Parma ma da diversi anni residente a Cesenatico. Filippo Aimi, a causa di un’intricata vicenda familiare e legale che coinvolge anche la sorella, rischia infatti di perdere l’abitazione in cui vive. Il pericolo imminente è quello di un pignoramento per debiti. Una prospettiva devastante per il 40enne che è invalido, in precarie condizioni economiche e senza un lavoro stabile. "Attraverso i servizi sociali ero riuscito all’inizio a trovare un lavoro per categorie protette, ma in seguito ho avuto grosse difficoltà a trovare un’occupazione _ prosegue Filippo Aimi _, percepisco una piccola pensione di invalidità, in quanto sono invalido al 75 percento". L’uno si era trasferito infatti a Cesenatico per vivere con il padre (gravemente malato), nel frattempo la casa di famiglia di Parma è finita in stato di abbandono. "Mio padre stava sempre peggio e a Cesenatico non avevamo una rete di amici che ci potesse aiutare, quindi siamo finiti soli e isolati". La spirale negativa ha portato Filippo di fronte a difficoltà sempre maggiori: "Nell’autunno del 2022 papà è morto, il Comune di Cesenatico ci ha aiutato e mi ha supportato per la richiesta di residenza che non avevamo mai fatto". La casa di Parma è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione per i quali si sono accumulati debiti. Filippo Aimi non è in grado di pagarli. La sorella ha anticipato le spese della successione, ma ora i nodi sono venuti al pettine. "Ho solo la pensione di 300 euro al mese – dice Filippo – non posso chiedere il reddito di inclusione e fatico a trovare lavoro anche d’estate perché si richiede sempre di essere automunito, non ho la patente". Dal baratro Filippo Aimi vede un futuro nero e chiede aiuto: "Mia sorella mi chiede di contribuire per le spese di successione che lei ha anticipato. È andata per vie legali e mi ha chiesto 7.800 euro. L’atteggiamento di mia sorella mi addolora, ma capisco che legalmente la sua richiesta è legittima. Oggi io rischio di perdere la casa dove vivo, un bilocale a Cesenatico senza riscaldamento e gas. Vale poco, molto meno della casa che mia sorella ha tenuto a Parma, ma è l’unica cosa che mi è rimasta e rischio di perderla, per questo chiedo un aiuto a chiunque sia disponibile ad ascoltarmi. Il 19 maggio ci sarà la prima udienza in tribunale a Parma per la causa. Sto cercando un benefattore che mi possa salvare, il mio contatto telefonico è 347 7468538, nella speranza di un salvatore".

Giacomo Mascellani