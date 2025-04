"Non ho maltrattato il cane". Assolto un 42enne cesenate

É stato assolto dall’accusa di maltrattamenti di animali (per ‘insussistenza del fatto’), un cesenate di 42 anni di origini straniere. Il processo si è concluso ieri in primo grado in tribunale a Ravenna, dove l’imputato era difeso dall’avvocato Riccardo Luzi.

I fatti. Il 42enne è proprietario di un pastore tedesco di 9 anni, e l’accusa parla di ‘abbandono del proprio animale a casa da solo, nel periodo in cui il padrone del cane stava traslocando’. È il mese di giugno del 2022 quando l’imputato, assieme alla moglie e ai due figli piccoli, cambia casa e si trasferisce da una frazione di Ravenna a Cesena. Mentre la famiglia stava completando il trasloco e preparando lo spazio per l’amico a 4 zampe, il pastore tedesco rimane in una corte (nella vecchia casa di Ravenna) di 20 metri quadri, in parte piastrellata in parte con erba.

La denuncia è scattata quando i vicini hanno notato l’animale da solo nella corte, senza più nessuno dei familiari in casa e con gli escrementi concentrati in un punto del cortiletto. In realtà (ha spiegato il proprietario del pastore tedesco) il cane sarebbe rimasto da solo in un’ampia corte nell’abitazione di Ravenna solo due o tre giorni. Il proprietario, ogni sera, si recava nella vecchia casa per dare da mangiare al cane, lo coccolava, puliva i suoi bisogni e poi rientrava nella nuova abitazione a dormire. Dopo pochi giorni l’animale è stato trasferito.

Il reato di maltrattamento di animali è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.